Vulićević ipak neće biti u stručnom štabu Partizana

Iako se očekivalo da će se Miroslav Vulićević priključiti stručnom štabu Nenada Stojakovića, gde je trebao da obavlja ulogu pomoćnika, on će ipak ostati na čelu kadetske selekcije Partizana.

U klupskom saopštenju, crno-beli su napisali da će Miroslav Vulićević biti na toj poziciji do kraja polusezone, a onda će se razmatrati o njegovoj prekomandi u seniorski tim. FK Partizan je doneo odluku da Miroslav Vulićević do kraja jesenjeg dela prvenstva ostane na čelu kadetske selekcije, koja važi za jednu od najtalentovanijih u našoj Omladinskoj školi. Po završetku jesenje polusezone biće doneta odluka da li će Vulićević nastaviti da predvodi…