Ovo im baš nije trebalo: Jokić i ekipa u velikom problemu!

Hot sport pre 1 sat
Povredio se jedan od glavnih igrača! Denver Nagetsi su pretrpeli ozbiljan udarac – Kristijan Braun gotovo sigurno neće zaigrati do Nove godine nakon što je povredio levi članak tokom meča protiv LA Klipersa.

U pitanju je uganuće gležnja, a iz kluba je potvrđeno da će bek biti ponovo pregledan tek za šest nedelja, što praktično znači da bi se na parket mogao vratiti tek početkom 2026. godine. Braun je u prvom delu sezone bio izuzetno važan. Sa prosekom od 11,4 poena, 4,4 skoka i oko 3 asistencije, doneo je stabilnost i energiju, naročito u odbrani, gde je često dobijao najteže zadatke čuvajući najopasnije krilne igrače protivnika. Објава коју дели HOTSPORT – SPORTSKE
