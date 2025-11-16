Ovo im baš nije trebalo: Jokić i ekipa u velikom problemu!

Povredio se jedan od glavnih igrača! Denver Nagetsi su pretrpeli ozbiljan udarac – Kristijan Braun gotovo sigurno neće zaigrati do Nove godine nakon što je povredio levi članak tokom meča protiv LA Klipersa.

U pitanju je uganuće gležnja, a iz kluba je potvrđeno da će bek biti ponovo pregledan tek za šest nedelja, što praktično znači da bi se na parket mogao vratiti tek početkom 2026. godine. Braun je u prvom delu sezone bio izuzetno važan. Sa prosekom od 11,4 poena, 4,4 skoka i oko 3 asistencije, doneo je stabilnost i energiju, naročito u odbrani, gde je često dobijao najteže zadatke čuvajući najopasnije krilne igrače protivnika.