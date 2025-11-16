Orlovi apsolutni favoriti u Leskovcu: Ovo su kvote za meč Srbija -Letonija

Kurir pre 40 minuta
Orlovi apsolutni favoriti u Leskovcu: Ovo su kvote za meč Srbija -Letonija

Fudbaleri Srbije dočekuju Letoniju u utakmici poslednjeg 8. kola kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.

Srbija je nažalost porazom od Engleske i trijumfom Albanije protiv Andore ostala bez teoretskih šansi za plasman na Mundijal. Srbija je veliki favorit u ovom meču, što su potvrdile i kladionice. Utakmicu možete pratiti na kanalima "Arene sporta", a sva dešavanja, pre, za vreme i posle meča na našem sajtu. Kvota na pobedu Srbije iznosi svega 1.25. Eventualni nerešen rezultat plaća se 6.50, a pobeda Letonije čak 14. Utakmica u Leskovcu počinje u 18 časova.
