Srbija pobedila Letoniju posle preokreta za kraj kvalifikacija za Mundijal, igrači sa klupe rešili utakmicu

Nova pre 59 minuta  |  Autor: Andrej Jakovljević,
Srbija pobedila Letoniju posle preokreta za kraj kvalifikacija za Mundijal, igrači sa klupe rešili utakmicu

Fudbaleri Srbije pobedili su Letoniju u Leskovcu rezltatom 2:1 za kraj kvalifikacija za Mundijal 2026.

Ni za jednu od dve reprezentacije ova utakmica nije imala rezultatski značaj, pošto su obe već ranije ostale bez šansi za Mundijal, ali Srbije je pokazala igru koja može da raduje navijače za ubuduće. Letonija je povela u 12. minutu preko Vladislavsa Gutkovskog, da bi preokret Srbiji doneli Aleksandar Katai u 49. i Aleksandar Stanković u 60. minutu. Pre početka utakmice održan je minut ćutanja u znak sećanja na nedavno preminulog trenera Radničkog iz Kragujevca
