Preokret Srbije protiv Letonije za kraj kvalifikacija za Mundijal

RTS pre 3 sata
Preokret Srbije protiv Letonije za kraj kvalifikacija za Mundijal

Fudbaleri Srbije pobedili su Letoniju u Leskovcu rezultatom 2:1 u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026. godine.

Srbija je trijumfalno završila kvalifikacije koje će biti zavedene kao neuspešne, ali se makar nisu završile porazom od ekipe znatno manjeg kvaliteta. Mučila se Srbija kao i protiv Andore, iako je bilo vidljivo da je mnogo bolja ekipa, što je i ovog puta došlo do izražaja u drugom poluvremenu. I sada su "orlovi" gubili, ali su na kraju uspeli da osvoje nova tri boda i mogu da žale za porazom od Albanije na domaćem terenu, koji ih je koštao prolaska dalje. Bezidejno
