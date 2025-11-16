Saša Obradović želi da promeni Zvezdinu sreću u Ljubljani

Sportske.net pre 2 sata  |  Sportske.net
Saša Obradović želi da promeni Zvezdinu sreću u Ljubljani

Košarkaši Crvene zvezde u ponedeljak od 17 sati u Ljubljani gostuju ekipi Cedevita Olimpije u meču sedmog kola grupe B AdmiralBet ABA lige.

Obe ekipe do sada su odigrale po pet utakmica. Cedevita Olimpija je ostvarila učinak od četiri pobede i jednog poraza, dok je Zvezda na skoru 3-2. Trener crveno-belih Saša Obradović svestan je da njegov tim u glanvom gradu Slovenije čeka tradicionalno težak protivnik, iako se Zvezda nalazi u sjajnoj formi i na deobi je prvog mesta u Evroligi. “Prethodnih sezona nismo pobeđivali tamo, čak je u nekoliko navrata Cedevita Olimpija slavila dominantno. Mi smo imali
Otvori na sportske.net

Povezane vesti »

"Dolazi nam jedan od glavnih favorita za osvajanje Evrolige!" Zvezdan Mitrović pred meč Cedevita - Crvena zvezda

"Dolazi nam jedan od glavnih favorita za osvajanje Evrolige!" Zvezdan Mitrović pred meč Cedevita - Crvena zvezda

Večernje novosti pre 10 minuta
Obradović pred Cedevita olimpiju: Nismo pobeđivali tamo, čak su bili i dominantni...

Obradović pred Cedevita olimpiju: Nismo pobeđivali tamo, čak su bili i dominantni...

Kurir pre 1 sat
Saša Obradović: Očekujem težak meč, poslednjih sezona smo gubili u Ljubljani

Saša Obradović: Očekujem težak meč, poslednjih sezona smo gubili u Ljubljani

Radio sto plus pre 50 minuta
Saša Obradović pred duel sa cedevitom: Moramo da se fokusiramo isključivo na sebe, naš tim i našu igru

Saša Obradović pred duel sa cedevitom: Moramo da se fokusiramo isključivo na sebe, naš tim i našu igru

Dnevnik pre 1 sat
Nastavljaju se muke Saše Obradovića: Zvezda opet bez Monekea i Nvore

Nastavljaju se muke Saše Obradovića: Zvezda opet bez Monekea i Nvore

Mondo pre 2 sata
"Zvezda je jedan od glavnih favorita za završnicu Evrolige"

"Zvezda je jedan od glavnih favorita za završnicu Evrolige"

B92 pre 2 sata
Saša Obradović saopštio loše vesti, Zvezda bez ovih košarkaša i u narednom meču: "Da ih oporavimo..."

Saša Obradović saopštio loše vesti, Zvezda bez ovih košarkaša i u narednom meču: "Da ih oporavimo..."

Telegraf pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaCrvena ZvezdaSlovenijaLjubljanaEvroligaOlimpijaABA ligaSaša Obradović

Sport, najnovije vesti »

Saša Obradović: „Znamo kako igraju ekipe koje vodi Zvezdan Mitrović“

Saša Obradović: „Znamo kako igraju ekipe koje vodi Zvezdan Mitrović“

Danas pre 36 minuta
Kreće projekat NBA Evropa: „Tim sa najviše navijača na svetu prvi pristao“

Kreće projekat NBA Evropa: „Tim sa najviše navijača na svetu prvi pristao“

Danas pre 1 sat
Siner spasao set loptu, odluka o vođstvu u taj-brejku

Siner spasao set loptu, odluka o vođstvu u taj-brejku

RTS pre 11 minuta
Uživo: Stanković pogodio glavom za preokret Srbije!

Uživo: Stanković pogodio glavom za preokret Srbije!

Sputnik pre 10 minuta
Aris bio blizu senzacije u Atini, ali PAO nije pao!

Aris bio blizu senzacije u Atini, ali PAO nije pao!

Sportske.net pre 0 minuta