Za to vreme, Hrvati protiv Brazila sparinguju pred Svetsko prvenstvo

Fudbalski savez Brazila objavio je da će tokom marta 2026. godine odigrati dve utakmice u cilju priprema za Svetsko prvenstvo.

Dogovori su već sklopljeni, a ugovori potpisani. Igraće se u Sjedinjenim Američkim Državama i to na stadionima domaćinima Mundijala, dok će se koristiti nova Adidasova lopta. Rivali će biti Hrvatska koja se domogla plasmana prošle večeri i bila bronzana na minulom Svetskom prvenstvu, te viceprvak planete Francuska. Karlo Anćeloti je insistirao na jakim rivalima u martu kako bi mogao da vidi nivo ekipe.