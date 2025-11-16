Za to vreme, Hrvati protiv Brazila sparinguju pred Svetsko prvenstvo

Za to vreme, Hrvati protiv Brazila sparinguju pred Svetsko prvenstvo

Fudbalski savez Brazila objavio je da će tokom marta 2026. godine odigrati dve utakmice u cilju priprema za Svetsko prvenstvo.

Dogovori su već sklopljeni, a ugovori potpisani. Igraće se u Sjedinjenim Američkim Državama i to na stadionima domaćinima Mundijala, dok će se koristiti nova Adidasova lopta. Rivali će biti Hrvatska koja se domogla plasmana prošle večeri i bila bronzana na minulom Svetskom prvenstvu, te viceprvak planete Francuska. Karlo Anćeloti je insistirao na jakim rivalima u martu kako bi mogao da vidi nivo ekipe.
