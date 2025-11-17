"Bilo bi sjajno da Kristijano Ronaldo podigne pehar prvaka sveta" Bruno Fernandeš jasan posle demoliranja Jermenije: "Naš san je i dalje isti"

Kurir pre 58 minuta
"Bilo bi sjajno da Kristijano Ronaldo podigne pehar prvaka sveta" Bruno Fernandeš jasan posle demoliranja Jermenije: "Naš san…

Jedan od heroja u pobedi Portugala nad Jermenijom (9:1), Bruno Fernandeš, zadovoljan je nakon izdanja svoje ekipe.

Bruno je postigao het-trik, bio je igrač utakmice, a nakon meča novinari su ga pitali šta se promenilo posle poraza od Irske. Podsetimo, tri dana ranije, Irci su pobedili Portugal, na tom meču isključen je Kristijano Ronaldo, bez kog je ekipa delovala razigranija i brža. "Mnogo toga se promenilo od prošlog poraza, možda smo pronašli deo koji nedostaje. Naš san i dalje je da osvojimo Svetsko prvenstvo", rekao je Bruno. Pojedini mediji ističu da je Bruno "sakrio" u
