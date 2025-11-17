Gde ima dima, ima i vatre: KSS nije pogrešio, reprezentativac Srbije Dubai menja Grčkom

Danilo Anđušić, košarkaš Dubaija, karijeru će nastaviti u dresu grčkog Arisa nakon tmurnog početka nove sezone i samo 25 minuta koje je odigrao u Evroligi.

Anđušić je protekle sezone bio jedan od najboljih igrača ovog kluba, ali je od početka tekuće u velikom problemu i ne nalazi se u planovima Jurice Golemca. A razrešenje njegovog statusa nezvanično je potvrdio Košarkaški savez Srbije, kao i grčki portal SDNA – bivši bek Partizana u budućnosti će nositi žuti dres tima iz Soluna. Naime, KSS je u objavi prvog spiska Dušana Alimpijevića kao klub srpskog reprezentativca naveo upravo Aris, dok je sa druge strane i SDNA