Oštro saopštenje Crvene zvezde: „Događaji u Ljubljani nisu bili neznanje, već čista namera“

Danas pre 1 sat  |  M. L.
Predsednik KK Crvena zvezda Crvene zvezde Željko Drčelić, reagovao je povodom dešavanja na duelu koji su crveno-beli u ponedeljak igrali u ljubljanskim „Stožicama“.

Klub sa Malog Kalemegdana poražen je u neizvesnoj završnici rezultat 87:86. Poslednji napad srpskog predstavnika završio se košem Kodija Milera-Mekintajera, ali je posle pregledanja snimka ustanovljeno da je američki plejmejker zgazio liniju za tri poena. Zbog toga je originalna odluka preinačena, pa Zvezda nije uspela da izjednači i izbori produžetak. Saopštenje prvog čoveka KK Crvena zvezda Željka Drčelića objavljeno na zvaničnom sajtu Zvezde prenosimo u celosti.
