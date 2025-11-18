Fudbaleri Nemačke i Holandije izborili plasman na SP

Fudbaleri Nemačke i Holandije izborili plasman na SP

Holandija je u Amsterdamu savladala Litvaniju rezultatom 4:0 u meču poslednjeg kola grupe G

LAJPCIG – Fudbalska reprezentacija Nemačke plasirala se na Svetsko prvenstvo, koje će biti održano 2026. godine. Pošto je večeras u Lajpcigu pobedila Slovačku rezultatom 6:0 u utakmici poslednjeg, šestog kola grupe A kvalifikacija za Mundijal. Dva gola za Nemačku postigao je Leroj Sane u 36. i 41. minutu. Po jednom u listu strelaca upisali su se Nik Voltemade u 18, Serž Gnabri u 29, Ridle Baku u 67. i Asan Uedrago u 79. minutu. U drugom meču poslednjeg kola grupe
