(VIDEO) Bosna i Hercegovina bez direktnog plasmana na Mundijal, katastrofa Severne Makedonije i oproštaj od baraža

Danas pre 17 minuta  |  V. R.
(VIDEO) Bosna i Hercegovina bez direktnog plasmana na Mundijal, katastrofa Severne Makedonije i oproštaj od baraža

Večeras su širom Evrope odigrane poslednje utakmice kvalifikacionog ciklusa za Svetsko prvenstvo 2026. godine.

Fudbaleri Austrije i Bosne i Hercegovine su u direktnom okršaju u Beču odlučivale ko će kao prvoplasirani iz grupe H direktno na Mundijal, a ko će preko baraža tražiti odlazak na najveću fudbalsku smotru. Selekciju Bosne samo je pobeda vodila do direktnog plasmana na Svetsko prvenstvo. Vođeni tom mišlju odlično su započeli utakmicu i od 12. minuta su poveli nakon što je Tabaković postigao gol nakon kornera. Krajem prvog dela igre u 43. minutu Lajmer je pogodio za
Otvori na danas.rs

Pročitajte još

Vlahović obavio lekarske preglede, Italijani otkrili stanje njegove povrede

Vlahović obavio lekarske preglede, Italijani otkrili stanje njegove povrede

Danas pre 4 sati
Ništa čuda u Beču, Bosna mora kroz baraž do Mundijala, debakl Makedonaca

Ništa čuda u Beču, Bosna mora kroz baraž do Mundijala, debakl Makedonaca

BBC News pre 7 minuta
Kraj evropskih kvalifikacija – poznati direktni putnici na Svetsko prvenstvo, kao i učesnici baraža

Kraj evropskih kvalifikacija – poznati direktni putnici na Svetsko prvenstvo, kao i učesnici baraža

RTS pre 12 minuta
Severna Makedonija se obrukala u Velsu, oba tima završila u baražu

Severna Makedonija se obrukala u Velsu, oba tima završila u baražu

RTS pre 17 minuta
Bosanci moraju u baraž

Bosanci moraju u baraž

Sportski žurnal pre 7 minuta
BiH nije izdržala u Beču i moraće u baraž, Gregorič odveo Austriju na Mundijal

BiH nije izdržala u Beču i moraće u baraž, Gregorič odveo Austriju na Mundijal

RTS pre 12 minuta
Remi u Beču: Austrija ide na SP, Bosna i Hercegovina u plej-of

Remi u Beču: Austrija ide na SP, Bosna i Hercegovina u plej-of

Sport klub pre 17 minuta

Ključne reči

FudbalSvetsko prvenstvoBosnaHercegovinaBosna i HercegovinaMundijalMakedonijaAustrijaBečSeverna Makedonija

Sport, najnovije vesti »

(VIDEO) Bosna i Hercegovina bez direktnog plasmana na Mundijal, katastrofa Severne Makedonije i oproštaj od baraža

(VIDEO) Bosna i Hercegovina bez direktnog plasmana na Mundijal, katastrofa Severne Makedonije i oproštaj od baraža

Danas pre 17 minuta
Vlahović doneo pobedu Srbiji, Zoran Mirković prezadovoljan

Vlahović doneo pobedu Srbiji, Zoran Mirković prezadovoljan

Danas pre 47 minuta
Đoković podržao mlađeg kolegu koji se oporavlja od ozbiljne povrede

Đoković podržao mlađeg kolegu koji se oporavlja od ozbiljne povrede

Danas pre 1 sat
Odlične vesti za Zvezdine navijače pred meč sa Valensijom

Odlične vesti za Zvezdine navijače pred meč sa Valensijom

Danas pre 2 sata
Amerikanci bez dve najveće zvezde na Olimpijskim igrama u Los Anđelesu

Amerikanci bez dve najveće zvezde na Olimpijskim igrama u Los Anđelesu

Danas pre 2 sata