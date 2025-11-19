(VIDEO) Bosna i Hercegovina bez direktnog plasmana na Mundijal, katastrofa Severne Makedonije i oproštaj od baraža

Večeras su širom Evrope odigrane poslednje utakmice kvalifikacionog ciklusa za Svetsko prvenstvo 2026. godine.

Fudbaleri Austrije i Bosne i Hercegovine su u direktnom okršaju u Beču odlučivale ko će kao prvoplasirani iz grupe H direktno na Mundijal, a ko će preko baraža tražiti odlazak na najveću fudbalsku smotru. Selekciju Bosne samo je pobeda vodila do direktnog plasmana na Svetsko prvenstvo. Vođeni tom mišlju odlično su započeli utakmicu i od 12. minuta su poveli nakon što je Tabaković postigao gol nakon kornera. Krajem prvog dela igre u 43. minutu Lajmer je pogodio za