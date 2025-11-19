Dončić sve radi kao i Jokić – Slovenac ušao u MVP trku

Maestralni Slovenac Luka Dončić defininitivno je ušao u MVP trku sa Nikolom Jokićem, Janisom Adetokumbom i Šejom Gildžes-Aleksanderom. U trijumfu Lejkersa je zabeležio dabl-dabl i predvodio je tim iz Los Anđelesa do pobede nad Jutom Džez – 140:126.

Sve je, baš kao i Nikola Jokić, radio Luka Dončić na parketu. Pogađao je, asistirao, hvatao lopte... Meč protiv Džezera okončao je sa 37 poena, imao je deset asistencija i pet uhvaćenih lopti. Sjajna predstava reprezentativca Slovenije ostavila je u drugom planu povratak samokrunisanog kralja Lebrona Džejmsa, koji se posle duge pauze vratio na parket. Džejms je pobedi Lejkersa doprineo sa 11 poena, imao je čak 12 asistencija i tri skoka. S druge strane, u