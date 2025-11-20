Jokić progovorio o čoveku sa kojim je vodio žestoku bitku na eurobasketu Srbin priznao šta mu se ne dopada: Ne želim da ljudi kada vide njega - pomisle na mene

Košarkaši Denver Nagetsa savladali su prethodne noći Nju Orleans Pelikanse rezultatom 125:118, a Nikola Jokić meč je završio sa tripl-dabl učinkom.

Najbolji košarkaš na planeti zabeležio je 28 poena, 11 skokova i 12 asistencija. Nakon utakmice pohvalio je svog saigrača Pejtona Votsona, koji je na ovom meču ostvario rekord karijere. "Bio je dobar večeras, napadao je reket, šutirao dobro za tri, igrao dobro dole, otvarao se na šutevima" imao je dobro veče", rekao je Nikola. Najbolji u redovima Pelikansa bio je Derik Kvin, koji je zabeležio 30 poena, pa je i za njega Nikola imao samo reči hvale. "Ima neke