Jokić progovorio o čoveku sa kojim je vodio žestoku bitku na eurobasketu Srbin priznao šta mu se ne dopada: Ne želim da ljudi kada vide njega - pomisle na mene

Kurir pre 18 minuta
Jokić progovorio o čoveku sa kojim je vodio žestoku bitku na eurobasketu Srbin priznao šta mu se ne dopada: Ne želim da ljudi…

Košarkaši Denver Nagetsa savladali su prethodne noći Nju Orleans Pelikanse rezultatom 125:118, a Nikola Jokić meč je završio sa tripl-dabl učinkom.

Najbolji košarkaš na planeti zabeležio je 28 poena, 11 skokova i 12 asistencija. Nakon utakmice pohvalio je svog saigrača Pejtona Votsona, koji je na ovom meču ostvario rekord karijere. "Bio je dobar večeras, napadao je reket, šutirao dobro za tri, igrao dobro dole, otvarao se na šutevima" imao je dobro veče", rekao je Nikola. Najbolji u redovima Pelikansa bio je Derik Kvin, koji je zabeležio 30 poena, pa je i za njega Nikola imao samo reči hvale. "Ima neke
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Nezaustavljivi Jokić: Novi tripl-dabl Srbina u pobedi Denvera nad Nju Orleansom

Nezaustavljivi Jokić: Novi tripl-dabl Srbina u pobedi Denvera nad Nju Orleansom

Danas pre 23 minuta
Jokić je tripl-dabl mašina, Vučević ponovo uz zvuk sirene

Jokić je tripl-dabl mašina, Vučević ponovo uz zvuk sirene

Sport klub pre 53 minuta
Deveti tripl-dabl nezaustavljivog Jokića! Nikola je dominirao na terenu, njegov Denver je slavio, ali zbog jedne stvari će što…

Deveti tripl-dabl nezaustavljivog Jokića! Nikola je dominirao na terenu, njegov Denver je slavio, ali zbog jedne stvari će što pre želeti da zaboravi ovaj meč!

Kurir pre 3 minuta
Jokićev deveti tripl-dabl u sezoni - Denver spreman za važan derbi; Rajakovićev Toronto grabi ka vrhu Istoka (VIDEO)

Jokićev deveti tripl-dabl u sezoni - Denver spreman za važan derbi; Rajakovićev Toronto grabi ka vrhu Istoka (VIDEO)

RTV pre 12 minuta
Rajakovićev Toronto grabi ka vrhu Istoka, peti trijumf u nizu

Rajakovićev Toronto grabi ka vrhu Istoka, peti trijumf u nizu

RTS pre 18 minuta
Jokić ponovo gori: Deveti tripl-dabl, Denver upisao još jednu pobedu!

Jokić ponovo gori: Deveti tripl-dabl, Denver upisao još jednu pobedu!

Hot sport pre 42 minuta
Jokića ponovo iznervirali pitanjem, on im oštro odgovorio: „Ne želim da me ljudi upoređuju sa njim!“

Jokića ponovo iznervirali pitanjem, on im oštro odgovorio: „Ne želim da me ljudi upoređuju sa njim!“

Hot sport pre 17 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaNBAEurobasketNikola JokićDenver

Sport, najnovije vesti »

Nezaustavljivi Jokić: Novi tripl-dabl Srbina u pobedi Denvera nad Nju Orleansom

Nezaustavljivi Jokić: Novi tripl-dabl Srbina u pobedi Denvera nad Nju Orleansom

Danas pre 23 minuta
FSS: Žreb osmine finala Kupa Srbije u Staroj Pazovi

FSS: Žreb osmine finala Kupa Srbije u Staroj Pazovi

RTV pre 12 minuta
Jokić je tripl-dabl mašina, Vučević ponovo uz zvuk sirene

Jokić je tripl-dabl mašina, Vučević ponovo uz zvuk sirene

Sport klub pre 53 minuta
Deveti tripl-dabl nezaustavljivog Jokića! Nikola je dominirao na terenu, njegov Denver je slavio, ali zbog jedne stvari će što…

Deveti tripl-dabl nezaustavljivog Jokića! Nikola je dominirao na terenu, njegov Denver je slavio, ali zbog jedne stvari će što pre želeti da zaboravi ovaj meč!

Kurir pre 3 minuta
Jokićev deveti tripl-dabl u sezoni - Denver spreman za važan derbi; Rajakovićev Toronto grabi ka vrhu Istoka (VIDEO)

Jokićev deveti tripl-dabl u sezoni - Denver spreman za važan derbi; Rajakovićev Toronto grabi ka vrhu Istoka (VIDEO)

RTV pre 12 minuta