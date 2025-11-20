Konačno! Navijači bolju vest nisu mogli da čuju! Uefa odobrila Barseloni da igra na Kamp Nou, evo kada će se desiti momenat koji svi čekaju već dugo!
Kurir pre 34 minuta
Barselona je navela da je Evropska fudbalska unija ( Uefa) prihvatila zahtev da se ekipa vrati na Kamp Nou s obzirom da su ispunjeni svi neophodni uslovi.
Za utakmicu 9. decembra očekuje se da će u prodaju biti pušteno oko 45.000 ulaznica. "Barselona je zadovoljna što ponovo može da se takmiči na svom stadionu i što nastavlja da napreduje u sveobuhvatnom projektu transformacije novog Kamp Noua", navodi se u saopštenju. Klub od juna 2023. godine renovira stadion, koji će sada imati uvećan kapacitet na 105.000 mesta, sa 99.000 i to će biti najveći evropski stadion. Barselona je u ponedeljak saopštila da će prvenstvenu