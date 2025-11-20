Jasikevičijus: Očekuje nas teško gostovanje, Partizan će biti motivisan posle Asvela

RTS pre 6 minuta
Jasikevičijus: Očekuje nas teško gostovanje, Partizan će biti motivisan posle Asvela

RTS pre 6 minuta

Trener košarkaša Fenerbahčea Šarunas Jasikevičijus izjavio je pred utakmicu 12. kola Evrolige da njegovu ekipu očekuje jedno od najtežih gostovanja protiv Partizana.

Košarkaši Fenerbahčea gostovaće u petak od 20.30 časova kod Partizana u "Beogradskoj areni". Jasikevičijus je izjavio da će crno-beli sigurno biti motivisani posle neuspeha u Lionu u prethodnom kolu. "Očekuje nas jedno od najtežih gostovanja i jedna od najboljih atmosfera u Evropi. Imaju okruženje koje zaista uzdiže njihov tim. Partizan će biti još motivisaniji posle poraza od Asvela i želeće da igra veoma čvrsto. Moramo da smislimo kako ćemo da odigramo ovu
