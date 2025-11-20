Jasikevičijus: Očekuje nas teško gostovanje, Partizan će biti motivisan posle Asvela

Trener košarkaša Fenerbahčea Šarunas Jasikevičijus izjavio je pred utakmicu 12. kola Evrolige da njegovu ekipu očekuje jedno od najtežih gostovanja protiv Partizana.

Košarkaši Fenerbahčea gostovaće u petak od 20.30 časova kod Partizana u "Beogradskoj areni". Jasikevičijus je izjavio da će crno-beli sigurno biti motivisani posle neuspeha u Lionu u prethodnom kolu. "Očekuje nas jedno od najtežih gostovanja i jedna od najboljih atmosfera u Evropi. Imaju okruženje koje zaista uzdiže njihov tim. Partizan će biti još motivisaniji posle poraza od Asvela i želeće da igra veoma čvrsto. Moramo da smislimo kako ćemo da odigramo ovu