Vukčević solidan u porazu od Minesote

Srbin proveo na parketu 20 minuta

Minesota je u Mineapolisu pobedila ekipu Vašingtona 120:109 u utakmici NBA lige. Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Džulijus Rendl sa 32 poena, 10 skokova i šest asistencija, dok je Naz Rid ubacio 28 poena. Kod gostiju, najbolji je bio je Kišon Džordž sa 23 poena. Srpski košarkaš Tristan Vukčević proveo je na terenu 20 minuta, a za to vreme zabeležio je sedam poena, pet skokova, jednu asistenciju uz tri izgubljene lopte. NBA STANDINGS UPDATE ‼️ ▪️ OKC wins 7th