Vukčević solidan u porazu od Minesote

Sportski žurnal pre 6 minuta
Vukčević solidan u porazu od Minesote

Srbin proveo na parketu 20 minuta

Minesota je u Mineapolisu pobedila ekipu Vašingtona 120:109 u utakmici NBA lige. Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Džulijus Rendl sa 32 poena, 10 skokova i šest asistencija, dok je Naz Rid ubacio 28 poena. Kod gostiju, najbolji je bio je Kišon Džordž sa 23 poena. Srpski košarkaš Tristan Vukčević proveo je na terenu 20 minuta, a za to vreme zabeležio je sedam poena, pet skokova, jednu asistenciju uz tri izgubljene lopte. NBA STANDINGS UPDATE ‼️ ▪️ OKC wins 7th
Otvori na zurnal.rs

Povezane vesti »

Loše vesti sa Floride – Jović je povređen

Loše vesti sa Floride – Jović je povređen

Sputnik pre 41 minuta
Jokić otkrio koje su mu NBA zvezde bile inspiracija i koga je obožavao kad je bio klinac

Jokić otkrio koje su mu NBA zvezde bile inspiracija i koga je obožavao kad je bio klinac

Nova pre 36 minuta
Šengun išao ka jakom tripl-dablu! Turčin ozbiljno pogurao Hjuston do pobede

Šengun išao ka jakom tripl-dablu! Turčin ozbiljno pogurao Hjuston do pobede

Kurir pre 7 minuta
Košarkaška poezija - ovako nešto može samo Nikola Jokić: Zavalite se i uživajte u najboljim potezima čudesnog Somborca! (video)…

Košarkaška poezija - ovako nešto može samo Nikola Jokić: Zavalite se i uživajte u najboljim potezima čudesnog Somborca! (video)

Kurir pre 7 minuta
Jokić oborio novi rekord

Jokić oborio novi rekord

Sportske.net pre 6 minuta
(VIDEO) Nezaustavljivi Jokić: Novi tripl-dabl Srbina u pobedi Denvera nad Nju Orleansom

(VIDEO) Nezaustavljivi Jokić: Novi tripl-dabl Srbina u pobedi Denvera nad Nju Orleansom

Danas pre 1 sat
Evropski uspeh Karađorđa, Voždovi u 2. kolu Kupa izazivača

Evropski uspeh Karađorđa, Voždovi u 2. kolu Kupa izazivača

Sport klub pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaNBAMinesotaVašingtonTristan Vukčević

Sport, najnovije vesti »

„Pukli“ međuljudski odnosi: Odveo nacionalni tim na Mundijal, a preti mu sudbina Slavoljuba Muslina

„Pukli“ međuljudski odnosi: Odveo nacionalni tim na Mundijal, a preti mu sudbina Slavoljuba Muslina

Danas pre 32 minuta
Alimpijević: "Ideja je bila da vodim samo Srbiju, ali dao sam reč Bešiktašu"

Alimpijević: "Ideja je bila da vodim samo Srbiju, ali dao sam reč Bešiktašu"

Sportske.net pre 36 minuta
Siner ispisao istoriju

Siner ispisao istoriju

Vesti online pre 57 minuta
Ataman otkrio: Dobićemo centra pred duel sa Partizanom!

Ataman otkrio: Dobićemo centra pred duel sa Partizanom!

Hot sport pre 41 minuta
„Meni se to nikad nije desilo u karijeri“: Anđušić progovorio o vremenu kada je igrao za Partizan!

„Meni se to nikad nije desilo u karijeri“: Anđušić progovorio o vremenu kada je igrao za Partizan!

Hot sport pre 6 minuta