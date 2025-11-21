Podatak koji brine navijače zvezde: Crveno-beli gaze u Evroligi, ali...

Valensija i Crvena zvezda odmeriće snage u 12. kolu Evrolige (petak, 21.00), a crveno-beli pokušaće da stignu do devete pobede u ovom takmičenju i to posle velikog trijumfa protiv Monaka.

I pored toga što Zvezda dominira u Evroligi i deli prvo mesto sa Hapoelom i to sa skorom 8-3, dok je Valensija deveta sa šest pobeda i pet poraza, uloga favorita na ovoj utakmici ide u ruke španskom predstavniku. Kvota na pobedu Valensije iznosi 1,45, dok je na trijumf Crvene zvezde čak 2,80. Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Glasajte u našoj anketi i pišite nam u komentarima...