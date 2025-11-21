Podatak koji brine navijače zvezde: Crveno-beli gaze u Evroligi, ali...

Kurir pre 21 minuta
Podatak koji brine navijače zvezde: Crveno-beli gaze u Evroligi, ali...

Valensija i Crvena zvezda odmeriće snage u 12. kolu Evrolige (petak, 21.00), a crveno-beli pokušaće da stignu do devete pobede u ovom takmičenju i to posle velikog trijumfa protiv Monaka.

I pored toga što Zvezda dominira u Evroligi i deli prvo mesto sa Hapoelom i to sa skorom 8-3, dok je Valensija deveta sa šest pobeda i pet poraza, uloga favorita na ovoj utakmici ide u ruke španskom predstavniku. Kvota na pobedu Valensije iznosi 1,45, dok je na trijumf Crvene zvezde čak 2,80. Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Glasajte u našoj anketi i pišite nam u komentarima...
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Crno-beli jure peti evroligaški trijumf: Evo gde možete gledati direktan prenos meča Partizan - Fenerbahče

Crno-beli jure peti evroligaški trijumf: Evo gde možete gledati direktan prenos meča Partizan - Fenerbahče

Kurir pre 26 minuta
Crveno-beli na teškom gostovanju: Evo gde možete gledati direktan prenos meča Zvezda - Valensija

Crveno-beli na teškom gostovanju: Evo gde možete gledati direktan prenos meča Zvezda - Valensija

Kurir pre 1 sat
Čeka nas drama u Areni! Kladionice objavile kvote za meč Partizan - Fenerbahče: Evo ko ima ulogu favorita!

Čeka nas drama u Areni! Kladionice objavile kvote za meč Partizan - Fenerbahče: Evo ko ima ulogu favorita!

Kurir pre 2 sata
Pedro Martinez o Crvenoj zvezdi: Veoma su fizički nadaren tim, jedan od najboljih u Evroligi ove sezone

Pedro Martinez o Crvenoj zvezdi: Veoma su fizički nadaren tim, jedan od najboljih u Evroligi ove sezone

Danas pre 11 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Crvena ZvezdaValensijaEvroligaKk Crvena ZvezdaGazakladionicakvote

Sport, najnovije vesti »

Devet meseci, jedno “izvini” i jedno “marš napolje” kasnije

Devet meseci, jedno “izvini” i jedno “marš napolje” kasnije

Velike priče pre 41 minuta
Podatak koji brine navijače zvezde: Crveno-beli gaze u Evroligi, ali...

Podatak koji brine navijače zvezde: Crveno-beli gaze u Evroligi, ali...

Kurir pre 21 minuta
Jednom od najboljih golgetera ikada klub tražio da ne daje golove! Neverovatna priča o Robertu Levandovskom je mnoge ostavila…

Jednom od najboljih golgetera ikada klub tražio da ne daje golove! Neverovatna priča o Robertu Levandovskom je mnoge ostavila u šoku

Kurir pre 1 sat
Crno-beli jure peti evroligaški trijumf: Evo gde možete gledati direktan prenos meča Partizan - Fenerbahče

Crno-beli jure peti evroligaški trijumf: Evo gde možete gledati direktan prenos meča Partizan - Fenerbahče

Kurir pre 26 minuta
Crveno-beli na teškom gostovanju: Evo gde možete gledati direktan prenos meča Zvezda - Valensija

Crveno-beli na teškom gostovanju: Evo gde možete gledati direktan prenos meča Zvezda - Valensija

Kurir pre 1 sat