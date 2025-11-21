Bogdanova loša sporedna uloga, Maksijev rekord karijere

Sport klub pre 52 minuta  |  Autor: Vladimir Todorović
Bogdanova loša sporedna uloga, Maksijev rekord karijere

Los Anđeles Klipersi su ponovo poraženi, a Bogdan Bogdanović je ponovo bio daleko od svog nivoa.

Kapiten reprezentaciji Srbije upisao je samo 6 poena, uz loš šut iz igre (2/9) na meču u Orlandu u kojem je domaća ekipa lako slomila otpor tima iz grada Anđela rezultatom 129:101. Bogdan je imao još i skok i tri asistencije za nešto više od 21 minuta na parketu. Klipersi su relativno lako istakli belu zastavu. Na poluvremenu su gubili 12 razlike, a do kraja meča prednost tima sa Floride je samo rasla. Sags je upisao 23 poena u pobedničkom timu, a sjajno su ga
Ključne reči

NBALos AnđelesBogdan Bogdanović

