Maksijeva noć za bogove, Bogdanović ni solidan...

Klipersi su u kanalu, deveti poraz u 10 mečeva za veteranski tim koji je imao velike ambicije sezone.

Ni povrede nisu alibi, nema Kavaja, u ordinaciji su mu se pridružili Derik Džons Džunior i Džordan Miler, ali oni nisu toliko bitni. Ni Orlando nije računao na Bankera, Džajlen Sags najbolji ove sezone sa 23 poena, Vagner je ubacio 20. Kod Klipsa Harden 31, uz osam asistencija, jedini još dvocifren Zubac sa 14 poena i 19 skokova. Bogdanović šest poena, tri asistencije, promaašio je sedam od devet šuteva. Junak večeri je Tajris Maksi. Sipao je protiv Milvokija, na