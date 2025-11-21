Maksijeva noć za bogove, Bogdanović ni solidan...

Sportske.net pre 33 minuta  |  Sportske.net
Maksijeva noć za bogove, Bogdanović ni solidan...

Klipersi su u kanalu, deveti poraz u 10 mečeva za veteranski tim koji je imao velike ambicije sezone.

Ni povrede nisu alibi, nema Kavaja, u ordinaciji su mu se pridružili Derik Džons Džunior i Džordan Miler, ali oni nisu toliko bitni. Ni Orlando nije računao na Bankera, Džajlen Sags najbolji ove sezone sa 23 poena, Vagner je ubacio 20. Kod Klipsa Harden 31, uz osam asistencija, jedini još dvocifren Zubac sa 14 poena i 19 skokova. Bogdanović šest poena, tri asistencije, promaašio je sedam od devet šuteva. Junak večeri je Tajris Maksi. Sipao je protiv Milvokija, na
Otvori na sportske.net

Povezane vesti »

Skroman Bogdanovićev učinak u novom porazu Klipersa

Skroman Bogdanovićev učinak u novom porazu Klipersa

RTS pre 48 minuta
Šest poena Bogdanovića u porazu Klipersa, 54 poena Maksija u pobedi Filadelfije

Šest poena Bogdanovića u porazu Klipersa, 54 poena Maksija u pobedi Filadelfije

Radio sto plus pre 23 minuta
Bogdan se vratio u tim, ali Klipersi su užasni: Gube redom, sezona im već sad u kanalu

Bogdan se vratio u tim, ali Klipersi su užasni: Gube redom, sezona im već sad u kanalu

Mondo pre 28 minuta
„Šta se desilo sa Bogdanovićem kog smo svi voleli?“: Amerikanci ne mogu da poveruju šta Srbin radi

„Šta se desilo sa Bogdanovićem kog smo svi voleli?“: Amerikanci ne mogu da poveruju šta Srbin radi

Nova pre 23 minuta
Klipersi doživeli katastrofu na floridi: Bogdanović se uklopio u sivilo!

Klipersi doživeli katastrofu na floridi: Bogdanović se uklopio u sivilo!

Kurir pre 23 minuta
Bogdanova loša sporedna uloga u porazu Klipersa

Bogdanova loša sporedna uloga u porazu Klipersa

Sport klub pre 8 minuta
Agonija Klipersa se nastavila, Bogdan Bogdanović odigrao "pretanko", navijači ga prozivaju zbog jedne stvari

Agonija Klipersa se nastavila, Bogdan Bogdanović odigrao "pretanko", navijači ga prozivaju zbog jedne stvari

Telegraf pre 33 minuta
Povezane vesti »

Sport, najnovije vesti »

Slavni teniski trener uputio poruku Stefanu Đokoviću

Slavni teniski trener uputio poruku Stefanu Đokoviću

Danas pre 23 minuta
Skroman Bogdanovićev učinak u novom porazu Klipersa

Skroman Bogdanovićev učinak u novom porazu Klipersa

RTS pre 48 minuta
Maksijeva noć za bogove, Bogdanović ni solidan...

Maksijeva noć za bogove, Bogdanović ni solidan...

Sportske.net pre 33 minuta
Šest poena Bogdanovića u porazu Klipersa, 54 poena Maksija u pobedi Filadelfije

Šest poena Bogdanovića u porazu Klipersa, 54 poena Maksija u pobedi Filadelfije

Radio sto plus pre 23 minuta
Dejvis kup: Nemci kroz iglene uši u polufinale

Dejvis kup: Nemci kroz iglene uši u polufinale

Sport klub pre 18 minuta