Koković pred Partizan: Zdravstvena situacija nije sjajna

”Partizan će biti veoma motivisan i agresivan, obe ekipe će ići na pobedu”

Trener Železničara iz Pančeva Radomir Koković izjavio je danas pred utakmicu 16. kola Super lige Srbije da će Partizan biti veoma motivisan i agresivan i dodao da očekuje otvoren duel u kojem će obe ekipe ići na pobedu. Fudbaleri Železničara gostovaće sutra od 18.30 časova Partizanu na stadionu u Humskoj. - Mi sutra odlazimo u goste ekipi koja je prva na tabeli, ekipi koja je nedavno promenila trenera i ekipi kojoj se, posle dve utakmice suspenzije, vraćaju