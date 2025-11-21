Maksi „brojao“ do 54, solidna rola Bogdanovića (video)

Pobeda Filadelfije, poraz Los Anđeles Klipersa

Košarkaši Orlanda pobedili su noćas Los Anđeles Kliperse 129:101 i ostvarili petu pobedu u poslednjih šest utakmica u Američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi (NBA). Orlando su predvodili Džejlen Sags sa 23 poena i sedam asistencija, Franc Vagner sa 20 poena i Tristan da Silva sa 17 poena i osam skokova. Dezmond Bejn pobedi je doprineo sa sa 15 poena, sedam skokova i pet asistencija, a Entoni Blek sa 12 poena, četiri skoka, četiri asistencije i četiri ukradene