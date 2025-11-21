Maksi „brojao“ do 54, solidna rola Bogdanovića (video)

Sportski žurnal pre 33 minuta
Maksi „brojao“ do 54, solidna rola Bogdanovića (video)

Pobeda Filadelfije, poraz Los Anđeles Klipersa

Košarkaši Orlanda pobedili su noćas Los Anđeles Kliperse 129:101 i ostvarili petu pobedu u poslednjih šest utakmica u Američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi (NBA). Orlando su predvodili Džejlen Sags sa 23 poena i sedam asistencija, Franc Vagner sa 20 poena i Tristan da Silva sa 17 poena i osam skokova. Dezmond Bejn pobedi je doprineo sa sa 15 poena, sedam skokova i pet asistencija, a Entoni Blek sa 12 poena, četiri skoka, četiri asistencije i četiri ukradene
Otvori na zurnal.rs

Povezane vesti »

Bogdan se utopio u sivilo Klipersa

Bogdan se utopio u sivilo Klipersa

Vesti online pre 4 minuta
Bogdanova loša sporedna uloga, Maksijev rekord karijere

Bogdanova loša sporedna uloga, Maksijev rekord karijere

Sport klub pre 2 sata
Partija za zaborav Bogdana Bogdanovića, Maksi stigao do maksimalnih 54 poena

Partija za zaborav Bogdana Bogdanovića, Maksi stigao do maksimalnih 54 poena

Danas pre 2 sata
Bogdanović na udaru navijača VIDEO

Bogdanović na udaru navijača VIDEO

B92 pre 3 sata
Neće, pa neće! Bogdan Bogdanović nikako da uhvati ritam

Neće, pa neće! Bogdan Bogdanović nikako da uhvati ritam

Večernje novosti pre 3 sata
Bogdanović skroman u novom porazu Klipersa, partija karijere Tajrisa Maksija (VIDEO)

Bogdanović skroman u novom porazu Klipersa, partija karijere Tajrisa Maksija (VIDEO)

RTV pre 3 sata
Partija karijere Tajrisa Maksija za pobedu Seventisiksersa u Milvokiju

Partija karijere Tajrisa Maksija za pobedu Seventisiksersa u Milvokiju

RTS pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaNBALos AnđelesFiladelfija

Sport, najnovije vesti »

Bogdan se utopio u sivilo Klipersa

Bogdan se utopio u sivilo Klipersa

Vesti online pre 4 minuta
Zvanično: Crvena zvezda dovela desnog beka!

Zvanično: Crvena zvezda dovela desnog beka!

Hot sport pre 3 minuta
Važno obaveštenje: Crvena zvezda odložila utakmicu!

Važno obaveštenje: Crvena zvezda odložila utakmicu!

Hot sport pre 23 minuta
Fudbaler, koji je morao da napusti Novi Pazar zbog objave o generalu Pavkoviću, potpisao za Crvenu zvezdu

Fudbaler, koji je morao da napusti Novi Pazar zbog objave o generalu Pavkoviću, potpisao za Crvenu zvezdu

Danas pre 14 minuta
Šok u Čelsiju - Palmer se oporavio, a onda je imao novu nezgodu u svojoj kući, povratak prolongiran!

Šok u Čelsiju - Palmer se oporavio, a onda je imao novu nezgodu u svojoj kući, povratak prolongiran!

Sportske.net pre 8 minuta