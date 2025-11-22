Dodavanje sezone Jokić opet izdominirao, rivali nisu znali gde je lopta evo šta je rekao posle meča (video)

Dnevnik pre 10 minuta
Košarkaši Denver Nagetsa pobedili su Hjuston 112:109, a srpski košarkaš Nikola Jokić meč je završio sa 34 poena, 10 skokova i 9 asistencija. Uz to, izveo je i dodavanje večeri koje mu je umalo donelo tripl-dabl.

Naime, Jokić je pored svega što je uradio na ovom susretu izveo i dodavanje koje je oduševilo NBA ligu, koja je odmah video podelila na društvenim mrežama. Naime, u jednom momentu, Jokić je na leđima imao Stivena Adamsa i Smita Džuniora, a kako je koš bio iza njega, prosledio je bez gledanja loptu tako da niko nije shvatio gde se ona nalazi. Lopta je odletela na suprotnu stranu terena gde je čekao Brus Braun... Ali usledio je promašaj. THIS NIKOLA JOKIĆ PASS 🤯 HOW
