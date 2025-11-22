Fudbal: Radnički u Kragujevcu dočekuje Novi Pazar

Infozija pre 3 sata
Fudbaleri Radničkog 1923 sutra će na stadionu “Čika Dača“ u Kragujevcu ugostiti ekipu Novog Pazara u okviru 16. kola Superlige Srbije.

To je prva utakmica u kojoj će na klupi Radničkog, kao šef stručnog štaba, debitovati Bojan Puzigaća. Radnički u ovaj meč ulazi nakon ispadanja iz Кupa Srbije, gde je poražen od Zemuna rezultatom 2:1. Isto tako ni Novi Pazar nije u boljoj situaciji jer je ovaj tim u prethodnom kolu šampionata doživeo poraz od Partizana. Ovo je prva prvenstvena utakmica nakon smrti dosadašnjeg trenera Mladena Žižovića. Ekipa iz Kragujevca će sada prvi put pod vođstvom novog šefa
