Šokantan poraz Partizana na debiju novog trenera: Crno-beli prvi put u istoriji izgubili od ovog kluba

Fudbaleri Partizana izgubili su od Železničara iz Pančeva kod kuće rezultatom 3:1 u 16. kolu Superlige Srbije.

Prednost Partizanu doneo je Nemanja Trifunović golom u sedmom minutu. Janis Karabeljov je sjajnim dodavanjem u prostor pronašao krilnog napadača crno-belih, koji je izašao sam ispred golmana Železničara Zorana Popovića. Lopta se nakon udarca Trifunovića jako odbila od noge golmana Popovića i potom završila u mreži gola gostujućeg tima. Železničar je izjednačio pogotkom Silvestera Džaspera u 19. minutu. Aleksa Kuljanin je lako prošao pored levog beka Partizana