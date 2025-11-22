EL projekcija: Partizan daleko od plej-ofa, Zvezda 20+ pobeda

Sport klub pre 3 sata  |  Autor: Saša Ozmo
EL projekcija: Partizan daleko od plej-ofa, Zvezda 20+ pobeda

Skoro smo na trećini sezone Evrolige, a nova projekcija grčka agencije Figurei8ht pokazuje potpuno različite trendove za Crvenu zvezdu i Partizan.

U 12. kolu su večiti rivali poraženi – Zvezda u Valensiji sa 76:73, a Partizan kod kuće od Fenerbahčea 99:87. Crveno-beli imaju skor 8-4, crno-beli 4-8. Crvena zvezda – stabilna u vrhu, i dalje kandidat za Top 6 Crvena zvezda ima projektovane 23 pobede i nalazi se na šestom mestu ukupne projekcije. Prema modelu, postoji 39 odsto šansi da bude među četiri najbolje ekipe, 58 odsto da završi u gornjoj šestorki i čak 86 odsto da ostane u prvih deset. Ukratko:
Otvori na sportklub.rs

Povezane vesti »

Ekskluzivno saznajemo: Uprava KK Partizan počela jutros hitan sastanak!

Ekskluzivno saznajemo: Uprava KK Partizan počela jutros hitan sastanak!

Kurir pre 1 sat
Najnovija projekcija Evrolige: Zvezda u plej-ofu, Partizan daleko od plej-ina

Najnovija projekcija Evrolige: Zvezda u plej-ofu, Partizan daleko od plej-ina

Danas pre 3 sata
Stigle nove projekcije za plasman u Evroligi: Zvezda pala, Partizan daleko od plej-ofa

Stigle nove projekcije za plasman u Evroligi: Zvezda pala, Partizan daleko od plej-ofa

Nova pre 3 sata
Najnovije projekcije za plej-of Evrolige: Zvezda pri vrhu, Partizanu već sad daju minimalne šanse

Najnovije projekcije za plej-of Evrolige: Zvezda pri vrhu, Partizanu već sad daju minimalne šanse

Mondo pre 2 sata
Partizan održao sastanak posle poraza u Areni: Obradović i Mijailović razgovarali o jednoj temi

Partizan održao sastanak posle poraza u Areni: Obradović i Mijailović razgovarali o jednoj temi

Mondo pre 5 sati
Obradović: Ne gubimo mi utakmice zbog telefona

Obradović: Ne gubimo mi utakmice zbog telefona

Sport klub pre 6 sati
Braun: Situaciju možemo da okrenemo samo pobedama; Fernando: Jednostavno je, moramo utakmice bolje da otvaramo

Braun: Situaciju možemo da okrenemo samo pobedama; Fernando: Jednostavno je, moramo utakmice bolje da otvaramo

Sportski žurnal pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Crvena ZvezdaPartizanValensijaGrčkaEvroliga

Sport, najnovije vesti »

Poraz rukometašica Srbije od Španije na turniru „Četiri nacije“

Poraz rukometašica Srbije od Španije na turniru „Četiri nacije“

Danas pre 11 minuta
Rukometašice Srbije propustile veliku šansu za trijumf protiv Španije

Rukometašice Srbije propustile veliku šansu za trijumf protiv Španije

RTS pre 21 minuta
Nilikina je zbog ovoga izabran pre Donovana Mičela, a sada je daleko od elite: Opis najvećeg novijeg kiksa Niksa!

Nilikina je zbog ovoga izabran pre Donovana Mičela, a sada je daleko od elite: Opis najvećeg novijeg kiksa Niksa!

Hot sport pre 6 minuta
Sastanak stručnog štaba i uprave

Sastanak stručnog štaba i uprave

Sportski žurnal pre 1 minut
Debakl kadeta Borca protiv Vojvodine

Debakl kadeta Borca protiv Vojvodine

Morava info pre 1 minut