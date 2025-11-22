EL projekcija: Partizan daleko od plej-ofa, Zvezda 20+ pobeda

Skoro smo na trećini sezone Evrolige, a nova projekcija grčka agencije Figurei8ht pokazuje potpuno različite trendove za Crvenu zvezdu i Partizan.

U 12. kolu su večiti rivali poraženi – Zvezda u Valensiji sa 76:73, a Partizan kod kuće od Fenerbahčea 99:87. Crveno-beli imaju skor 8-4, crno-beli 4-8. Crvena zvezda – stabilna u vrhu, i dalje kandidat za Top 6 Crvena zvezda ima projektovane 23 pobede i nalazi se na šestom mestu ukupne projekcije. Prema modelu, postoji 39 odsto šansi da bude među četiri najbolje ekipe, 58 odsto da završi u gornjoj šestorki i čak 86 odsto da ostane u prvih deset. Ukratko: