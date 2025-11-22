POLUVREME - Stojakovićev Partizan od sjaja do očaja

Sportske.net pre 1 sat  |  Sportske.net
POLUVREME - Stojakovićev Partizan od sjaja do očaja

Na stadionu u Humskoj u toku je utakmica 16. kola Super lige Srbije, Železničar iz Pančeva kao gost vodi protiv Partizana - 1:2 je na semaforu posle prvih 45 minuta.

Odlično je počelo za Partizan. Igrao se sedmi minut meča kada je Karabeljov poslao upotrebljivu loptu za Trifunovića na levu stranu, Trifunović je zatim ušao u kazneni pšrpostor, šutirao, golman gostiju je zakačio loptu, ali je ona ipak završila u mreži. Taj gol nije odmah priznat, jer je pomoćni sudija signalizirao ofsajd poziciju Trifunovića, ali posle trominutne VAR provere, sudija Pavle Ilić je pokazao na centar i Partizan je poveo sa 1:0. Ali, kako je meč
Otvori na sportske.net

Povezane vesti »

Fudbal: Radnički u Kragujevcu dočekuje Novi Pazar

Fudbal: Radnički u Kragujevcu dočekuje Novi Pazar

Infozija pre 4 minuta
Partizan pred porazom, primio još jedan gol

Partizan pred porazom, primio još jedan gol

Nova pre 24 minuta
Gaćinović: Meč u Kragujevcu najteži do kraja polusezone

Gaćinović: Meč u Kragujevcu najteži do kraja polusezone

Sportski žurnal pre 9 minuta
Prenos, Partizan - železničar: Kakva utakmica u Humskoj! (video)

Prenos, Partizan - železničar: Kakva utakmica u Humskoj! (video)

Večernje novosti pre 29 minuta
(Poluvreme) šta uradi crni mijatoviću?! Partizan može da okrene na suv kvalitet, ali bez Blagojevića izgleda užasno!

(Poluvreme) šta uradi crni mijatoviću?! Partizan može da okrene na suv kvalitet, ali bez Blagojevića izgleda užasno!

Hot sport pre 1 sat
Zvezda ima probleme pred najvažnije mečeve: Vladan Milojević još ne zna ko može u Ivanjicu

Zvezda ima probleme pred najvažnije mečeve: Vladan Milojević još ne zna ko može u Ivanjicu

Mondo pre 1 sat
Podrška navijača neophodna

Podrška navijača neophodna

Politika pre 49 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

PartizanPančevo

Sport, najnovije vesti »

(VIDEO) Barselona se ubedljivom pobedom vratila na „Kamp Nou“ posle više od dve godine

(VIDEO) Barselona se ubedljivom pobedom vratila na „Kamp Nou“ posle više od dve godine

Danas pre 1 sat
Skandal u Italiji, Dušan Vlahović vređan na rasnoj osnovi tokom utakmice Serije A

Skandal u Italiji, Dušan Vlahović vređan na rasnoj osnovi tokom utakmice Serije A

Danas pre 39 minuta
(VIDEO) Šestica Bajerna u pobedi protiv Frajburga

(VIDEO) Šestica Bajerna u pobedi protiv Frajburga

Danas pre 2 sata
(VIDEO) Premijer liga: Potop Liverpula na „Enfildu“, Kristal Palas bolji od Vulverhemptona

(VIDEO) Premijer liga: Potop Liverpula na „Enfildu“, Kristal Palas bolji od Vulverhemptona

Danas pre 1 sat
Andrea Bokan šampionka Evrope u taekvondou

Andrea Bokan šampionka Evrope u taekvondou

RTV pre 29 minuta