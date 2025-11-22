POLUVREME - Stojakovićev Partizan od sjaja do očaja

Na stadionu u Humskoj u toku je utakmica 16. kola Super lige Srbije, Železničar iz Pančeva kao gost vodi protiv Partizana - 1:2 je na semaforu posle prvih 45 minuta.

Odlično je počelo za Partizan. Igrao se sedmi minut meča kada je Karabeljov poslao upotrebljivu loptu za Trifunovića na levu stranu, Trifunović je zatim ušao u kazneni pšrpostor, šutirao, golman gostiju je zakačio loptu, ali je ona ipak završila u mreži. Taj gol nije odmah priznat, jer je pomoćni sudija signalizirao ofsajd poziciju Trifunovića, ali posle trominutne VAR provere, sudija Pavle Ilić je pokazao na centar i Partizan je poveo sa 1:0. Ali, kako je meč