Uzbudljivo u Subotici, Spartak ispustio pobedu

U okviru 16. kola Super ligee Srbije, Spartak i OFK Beograd su večeras u Subotici igrali nerešeno, 2:2.

Sva četiri pogotka su postignuta u drugom poluvremenu. Spartak je poveo u 59. minutu meča golom Milunovića, ali je to vođstvo potrajalo samo osam minuta, jer je Stojanović na asistenciju Bezere izjednačio na 1:1. Novo vođstvo Spartaku doneo je Krsmanović u 84. minutu i domaći tim je bio na pragui pobede, ali pet minuta kasnije je Sekulić skrivio jedanaesterac, uz to je i isključen zbog dva žuta kartona, a precizan sa bele tačke bio je Enem koji pogađa za konačnih
