Superliga Srbije: Neočekivan poraz Partizana od Železničara na domaćem terenu

Danas pre 5 sati  |  A. Pavlović
Superliga Srbije: Neočekivan poraz Partizana od Železničara na domaćem terenu

Fudbaleri Partizana izgubili su na svom terenu od Železničara iz Pančeva 1:3, u utakmici 16. kola Superlige Srbije i zabeležili poraz u prvom meču na kom je ekipu crno-belih predvodio novi trener Nenad Stojaković.

Poveli su domaći u sedmom minutu preko Nemnaje Trifunovića, a gosti su do kraja poluvremena preokrenuli rezultat. Prvo su u 19. minutu izjednačili preko Silvestera Džaspera, da bi Kvaku Karikari 14 minuta kasnije doneo potpuni preokret. U drugom poluvremenu su domaći imali najbolju priliku preko Jovaan Miloševića u 59. minutu, ali je napadač crno-belih pogodio prečku. Kada se tome niko nije nadao, gosti su preko Grgića nakon samo dva minuta uvećali vođstvo i
