Drama u Subotici: Trojka na 10 sekundi pred sirenu nije spasila Spartak, Cedevita Olimpija odnela pobedu

Dnevnik pre 2 sata
Drama u Subotici: Trojka na 10 sekundi pred sirenu nije spasila Spartak, Cedevita Olimpija odnela pobedu

Cedevita Olimpija je u Subotici odnela važan trijumf nad Spartakom slavivši sa 87:84 u dramatičnoj završnici derbija sedmog kola grupe B ABA lige.

Tim iz Ljubljane tako je zadržao lidersku poziciju uz samo jedan poraz od početka sezone, dok je Spartak upisao treći vezani neuspeh i sada ima učinak 3-3. Ekipa Zvezdana Mitrovića otvorila je utakmicu furiozno i već u prvoj četvrtini stigla do dvocifrene prednosti, čak 11 poena razlike. Međutim, domaći su u drugom periodu odgovorili serijom 13:2, potpuno preokrenuli tok meča i poveli sa 39:36. Cedevita Olimpija je, ipak, kontrolu povratila u nastavku i početkom
Povezane vesti »

