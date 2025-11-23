Ferštapenu pobegla titula, FIA ekspresno našla grešku?! Nema problema, diskvalifikuj oba Meklarena!

Postaje već pomalo bizarno koliko sve ide na ruku Maksa i Red Bula u tehnikalijama u poslednjih šest godina! Drama posle trke u Las Vegasu dobila je potpuno novi zaplet.

Nakon tehničke provere, FIA je utvrdila da su Oskar Pjastri i Lando Noris imali nedozvoljeno istrošene klizne blokove, ispod propisanih 9 mm, što je ozbiljan prekršaj koji gotovo uvek dovodi do diskvalifikacije. U zvaničnom dokumentu tehničkog delegata Džo Bauera navodi se da je „merenjem potvrđeno da je debljina zadnjeg kliznog elementa na oba bolida manja od minimuma“ i da je slučaj prosleđen sudijama na odluku. BREAKING: FIA confirm Lando Norris and Oscar