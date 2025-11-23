Javor - crvena Zvezda: Šampion želi da se sa tri boda u Ivanjici vrati na tron (sastavi)

Od najnovijeg Hronološki Očito je hladno vreme u Ivanjici (uz sneg) razlog što tribine nisu ispunjene prema očekivanjima Javor: Vasiljević - Ilić, Petrović, Skoko, Đokić, Vilotić - Radonjić, Dukure, Sabo, Saliman - Tanko.

Crvena zvezda: Mateus - Seol, Učena, Veljković, Avdić - Elšnik, Handel - Kostov, Katai, Ivanić - Duarte. Posle poraza Partizana od Železničara, Zvezda ima priliku da se sa tri boda vrati na poziciju jedan, jer crno-beli trenutno imaju dva boda više. Kladionice misle da će se crveno-beli prošetati kroz Ivanjicu. Kvota na pobedu Zvezde je 1,15. Dok trijumf domaćina vredi čak 15.