(VIDEO) Real se dva puta „čupao“ i opet osvojio samo bod

Real Madrid drugi put uzastopno nije pobedio u prvenstvu Španije, ali je ostao lider šampionata i posle 13. kola.

Ekipa Ćabija Alonsa je izvukla bod na gostovanju Elčeu iako je dva puta bila u minusu – 2:2. Kraljevski klub je zadržao prvo mesto, ali sada ima samo bod više od Barselone, koja je u seriji od tri trijumfa, i odličnog Viljareala koji ima maksimalan učinak u minula četiri kola. U seriji pobeda je i četvrtoplasirali Atletiko Madrid koji od gradskog rivala ima četiri boda manje. Real je imao nešto više od igre u izuzetno otvorenoj utakmici u gradu u pokrajini