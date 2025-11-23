Radnički odigrao prvi meč posle tragedije u Lučanima, Novi Pazar mu odoleo na "Čika Dači"

Sportske.net pre 49 minuta  |  Sportske.net
Radnički odigrao prvi meč posle tragedije u Lučanima, Novi Pazar mu odoleo na "Čika Dači"

Fudbaleri Radničkog 1923 i Novog Pazara remizirali su bez golova u Kragujevcu, u utakmici 16. kola Super lige Srbije.

Bio je ovo prvi takmičarski meč Radničkog posle one tragedije u Lučanima i smrti trenera Mladena Žižovića, na klupi je u ulozi prvog strtega debitovao njegov dugogodišnji pomoćnik Bojan Puzigaća, a ekipa sa "Čika Dače" sada ima 17 bodova na 12. mestu na tabelu, uz utakmicu meč manje. Novi Pazar ima 23 boda i na visokoj je petoj poziciji. Igralo se po snegu i teškom teškom trenu, a domaćin je u prvom poluvremenu imao veći posed lopte, ali je Novi Pazar bio puno
Otvori na sportske.net

Povezane vesti »

Milojević: Imam utisak da smo igrali ko zna koliko još, da ne bismo gol dali

Milojević: Imam utisak da smo igrali ko zna koliko još, da ne bismo gol dali

Vesti online pre 9 minuta
Prve reči Ćurčića nakon pobede nad Zvezdom: „Ima simbolike, ovo je veliki uspeh za naš mali klub“

Prve reči Ćurčića nakon pobede nad Zvezdom: „Ima simbolike, ovo je veliki uspeh za naš mali klub“

Nova pre 19 minuta
Senzacija u Ivanjici: Crvena zvezda poražena od Javora

Senzacija u Ivanjici: Crvena zvezda poražena od Javora

Dnevnik pre 9 minuta
Kada smo ovo poslednji put videli u Superligi?

Kada smo ovo poslednji put videli u Superligi?

B92 pre 4 minuta
Javor se javio posle velike pobede nad Zvezdom zbog neverovatnog podatka

Javor se javio posle velike pobede nad Zvezdom zbog neverovatnog podatka

Telegraf pre 4 minuta
Bez pogodaka u duelu Radničkog 1923 i Novog Pazara

Bez pogodaka u duelu Radničkog 1923 i Novog Pazara

Radio sto plus pre 39 minuta
Bez golova u Kragujevcu

Bez golova u Kragujevcu

RTV Novi Pazar pre 33 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalNovi PazarSnegKragujevacLučani

Sport, najnovije vesti »

Vladan Milojević: Znali smo da će se Javor braniti sa 10 igrača

Vladan Milojević: Znali smo da će se Javor braniti sa 10 igrača

Danas pre 14 minuta
Iznenađenje u Ivanjici: Javor u finišu srušio Zvezdu

Iznenađenje u Ivanjici: Javor u finišu srušio Zvezdu

Danas pre 1 sat
Saigrač Nikole Jokića teže povređen, Denver bez njega do kraja godine

Saigrač Nikole Jokića teže povređen, Denver bez njega do kraja godine

Danas pre 39 minuta
Problemi za Denver: Gordon se povredio

Problemi za Denver: Gordon se povredio

RTS pre 14 minuta
Evroligaški trener blizu otkaza?! Iz kluba gube strpljenje nakon loših partija!

Evroligaški trener blizu otkaza?! Iz kluba gube strpljenje nakon loših partija!

Hot sport pre 19 minuta