Radnički odigrao prvi meč posle tragedije u Lučanima, Novi Pazar mu odoleo na "Čika Dači"

Fudbaleri Radničkog 1923 i Novog Pazara remizirali su bez golova u Kragujevcu, u utakmici 16. kola Super lige Srbije.

Bio je ovo prvi takmičarski meč Radničkog posle one tragedije u Lučanima i smrti trenera Mladena Žižovića, na klupi je u ulozi prvog strtega debitovao njegov dugogodišnji pomoćnik Bojan Puzigaća, a ekipa sa "Čika Dače" sada ima 17 bodova na 12. mestu na tabelu, uz utakmicu meč manje. Novi Pazar ima 23 boda i na visokoj je petoj poziciji. Igralo se po snegu i teškom teškom trenu, a domaćin je u prvom poluvremenu imao veći posed lopte, ali je Novi Pazar bio puno