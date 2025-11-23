Lajpcig bolji od Verdera

Lajpcig bolji od Verdera
Union Berlin na gostovanju pobedio Sankt Pauli

Fudbaleri Lajpciga pobedili su na svom terenu Verder 2:0 u utakmici 11. kola Bundeslige. Golove su postigli Asan Uedraogo u 63. minutu i Ksaver Šlager u 80. minutu. Fudbaleri Union Berlina pobedili su na gostujućem terenu Sankt Pauli 1:0. Strelac pobedonosnog gola bio je Rani Kedira u 44. minutu. U narednom kolu Union Berlin će dočekati Hajdenhajm, dok će Sankt Pauli u Minhenu gostovati Bajernu. Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.
