Težak žreb za tenisere Srbije

Teniska reprezentacija Srbije igraće protiv selekcije Čilea u prvom kolu kvalifikacija za Dejvis kup 2026. godine, određeno je žrebom u Bolonji.

Teniseri Srbije gostovaće Čileu od 6. do 8. februara 2026. godine, a pobednik duela igraće protiv Španije u poslednjem kolu kvalifikacija. Selektor Dejvis kup tima Srbije Viktor Troicki rekao je da Srbiju očekuje veoma teško gostovanje u prvom kolu kvalifikacija. "Iako smo bili nosioci izvukli smo teškog protivnika, pogotovošto se igra na njihovom terenu i pretpostavljam na šljaci. Imamo i mi naše igrače koji si igrali dobro baš u Santijagu. Laslo Đere je osvojio