Golman javora za "Novosti" posle bravura protiv zvezde! Evo šta je rekao o svom bivšem klubu i koliko je bio motivisan

Večernje novosti pre 31 minuta
Javor je napravio veliku senzaciju. U Ivanjici je pao šampion zemlje - Crvena zvezda, a na golu je blistao Nikola Vasiljević koji je nedugo potom izneo utiske za portal "Novosti.rs".

Foto: N.Paraušić / Nikola Vasiljević i Predrag Rajković na treningu Srbije Jedanaest sjajnih odbrana imao je golman Ivanjičana večeras. - Utisci su zaista fenomenalni. Mislim da još nismo svesni šta smo uspeli da napravimo - na početku je rekao Vasiljević. Istkakao je da su čestitali svi u timu. - Svi su mi nakon meča čestitali, bili su prezadovoljni, ali ovo nije moja zasluga, ovo je zasluga cele ekipe - dodaje rođeni Nišlija. Nekadašnji čuvar mreže crveno-belih
Mirovale mreže na "Čika Dači", Radnički i Novi Pazar podelili bodove

InfoKG pre 30 minuta
Super liga Srbije: Radnički 1923 i Novi Pazar podelili bodove bez golova (0:0)

Serbian News Media pre 5 minuta
Hetafe častio Atletiko

B92 pre 21 minuta
Radnički 1923 – Novi Pazar – bez golova

Glas Šumadije pre 1 sat
Milojević: Imam utisak da smo igrali ko zna koliko još, da ne bismo gol dali

Vesti online pre 1 sat
Prve reči Ćurčića nakon pobede nad Zvezdom: „Ima simbolike, ovo je veliki uspeh za naš mali klub“

Nova pre 1 sat
Vladan Milojević posle poraza u Ivanjici: Nismo uspeli da rešimo utakmicu na vreme

Dnevnik pre 1 sat
ABA liga: Pobeda Crvene zvezde u Beču

Danas pre 51 minuta
Vladan Milojević: Znali smo da će se Javor braniti sa 10 igrača

Danas pre 1 sat
Iznenađenje u Ivanjici: Javor u finišu srušio Zvezdu

Danas pre 2 sata
Saigrač Nikole Jokića teže povređen, Denver bez njega do kraja godine

Danas pre 2 sata
Zvezda slomila otpor Beča u poslednjoj deonici, Grejem debitovao i upisao prve poene

RTS pre 56 minuta