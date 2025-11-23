Golman javora za "Novosti" posle bravura protiv zvezde! Evo šta je rekao o svom bivšem klubu i koliko je bio motivisan

Javor je napravio veliku senzaciju. U Ivanjici je pao šampion zemlje - Crvena zvezda, a na golu je blistao Nikola Vasiljević koji je nedugo potom izneo utiske za portal "Novosti.rs".

Foto: N.Paraušić / Nikola Vasiljević i Predrag Rajković na treningu Srbije Jedanaest sjajnih odbrana imao je golman Ivanjičana večeras. - Utisci su zaista fenomenalni. Mislim da još nismo svesni šta smo uspeli da napravimo - na početku je rekao Vasiljević. Istkakao je da su čestitali svi u timu. - Svi su mi nakon meča čestitali, bili su prezadovoljni, ali ovo nije moja zasluga, ovo je zasluga cele ekipe - dodaje rođeni Nišlija. Nekadašnji čuvar mreže crveno-belih