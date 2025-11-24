Rajaković preporodio Reptorse: Sedma vezana pobeda Toronta u NBA

Darko Rajaković čini čuda sa Toronto Reptorsima.

Srpski trener preporodio je franšizu iz Kanade, vrativši je na staze stare slave, a malo ko je očekivao da će ovako rano u sezoni, njegova ekipa držati čak drugo mesto (krcate) Istočne konferencije. Protekle noći Toronto je zabeležio čak 11. trijumf u poslednjih 12 utakmica, a od ruke sjajnih Reptorsa, koji su nanizali sedam uzastopnih pobeda, stradali su Bruklin Netsi - 119:109. Od prvog do poslednjeg minuta, vodio je Toronto. Najveću prednost imao je početkom