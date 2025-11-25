Bilo bi ugroženo funkcionisanje hitne pomoći Vučić o posledicama sekundarnih sankcija ukoliko NIS ne dobije licencu: "Država se postarala da zdravstveni sistem do 15. januara funkcioniše bez problema"

Moguće posledice uključuju obustavu platnog prometa, poteškoće u funkcionisanju kredita i platnih kartica Vučić je naglasio potencijalne posledice na zdravstveni sistem, trgovinske lance i osnovne snabdevačke mreže Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas govoreći o posledicama prestanka rada NIS-a da bi to imalo i tzv. sekundarne ili sporedne sankcije. - Ukoliko odbiju (OFAC da NIS-u da operativnu licencu prim.aut.), svakako će nam, između ostalog, zbog