Srbija značajno oslabljena na startu kvalifikacija za Svetsko prvenstvo

Dušan Alimpijević odradio je prvi trening kao selektor košarkaške reprezentacije Srbije.

On se obratio medijima pred početak kvalifikacionog ciklusa za Svetsko prvenstvo 2027. godine. Alimpijević je između ostalog otkrio da Srbija neće moći da računa na Vasilija Micića u duelima protiv Švajcarske i Bosne. – Micić je na spisku, čekali smo do poslednjeg trenutka odgovor Hapoela. Micić ima veliku želju, ali Hapoel nije pustio nijednog svog reprezentativca- otkrio je trener Bešiktaša. Prvi meč kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2027. Srbija igra u četvrtak