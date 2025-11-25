(VIDEO) Novi kapiten košarkaške reprezentacije Srbije: Svi imamo odgovornost

Košarkaška reprezentacija Srbije odradila je prvi trening uoči mečeva kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2027.

Budući da u timu na utakmicama protiv Švajcarske 27.novembra i Bosne 30. novembra nema kapitena Bogdana Bogdanovića, selektor Alimpijević je tu ulogu u narednim mečevima dodelio košarkašu japanskog tima Kavasaki Brejv Tanders, Dušanu Ristiću. Ristić se tim povodom obratio medijima i otkrio kako se oseća kao novi kapiten, kao i kakva je atmosfera u reprezentaciji. – Selektor mi je poverio kapitensku traku, za mene je to velika čast, istovremeno odgovornost da