(Video) Jokić oduševio svet: Nonšalantno sa pola terena, nestvarno dodavanje i 10. tripl-dabl u sezoni

Dnevnik pre 32 minuta
(Video) Jokić oduševio svet: Nonšalantno sa pola terena, nestvarno dodavanje i 10. tripl-dabl u sezoni

Košarkaši Denvera pobedili su na gostujućem terenu Memfis rezultatom 125:115 u utakmici NBA lige.

Srpski reprezentativac Nikola Jokić postigao je deseti tripl-dabl u sezoni za pobedu svog tima. Jokić je meč završio sa 17 poena, 16 asistencija i 10 skokova. Oduševio je i asistencijama, ali i nonšalantnim pogotkom sa polovine terena. Nikola Jokic… Unreal. pic.twitter.com/BvBRbUIM6p — Legion Hoops (@LegionHoops) November 25, 2025 U Denveru je najefikasniji bio Džamal Marej sa 29 poena i osam asistencija, a Pejton Votson je postigao 27 poena. Nikola Jokić: a
Otvori na dnevnik.rs

Povezane vesti »

Može i bez Durenta: Roketsi rutinski savladali Sanse! (video)

Može i bez Durenta: Roketsi rutinski savladali Sanse! (video)

Kurir pre 6 minuta
Košarkaški svet u neverici! Nikola Jokić je pokidao, a onda su Ameri uradili nešto nestvarno

Košarkaški svet u neverici! Nikola Jokić je pokidao, a onda su Ameri uradili nešto nestvarno

Večernje novosti pre 6 minuta
(VIDEO) Trojka Jokića sa centra uz zvuk sirene i reakcija Srbina koja će se dugo prepričavati

(VIDEO) Trojka Jokića sa centra uz zvuk sirene i reakcija Srbina koja će se dugo prepričavati

Danas pre 32 minuta
VIDEO Rajakovićev Toronto nema nameru da izgubi: Srbin čini čuda, pao i kandidat za titulu

VIDEO Rajakovićev Toronto nema nameru da izgubi: Srbin čini čuda, pao i kandidat za titulu

Nova pre 31 minuta
Gildžes-Aleksander igrač nedelje na Zapadu

Gildžes-Aleksander igrač nedelje na Zapadu

Sportski žurnal pre 41 minuta
Ludnica od utakmice i 273 poena! Čikago poražen bez Vučevića, Pelikansi slavili tek treći put

Ludnica od utakmice i 273 poena! Čikago poražen bez Vučevića, Pelikansi slavili tek treći put

Kurir pre 1 sat
NBA: Šej Gildžes-Aleksander igrač nedelje na Zapadu, Donovan Mičel najbolji na Istoku

NBA: Šej Gildžes-Aleksander igrač nedelje na Zapadu, Donovan Mičel najbolji na Istoku

Politika pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaNBATwitterNikola JokićDenver

Sport, najnovije vesti »

Luka Mitrović ima novi klub

Luka Mitrović ima novi klub

Sport klub pre 6 minuta
Može i bez Durenta: Roketsi rutinski savladali Sanse! (video)

Može i bez Durenta: Roketsi rutinski savladali Sanse! (video)

Kurir pre 6 minuta
Crno-beli u Atini: Domaćin bez važnih igrača uoči 13. kola Partizan juri 5. pobedu od 20:15h protiv oslabljenog Panatinaikosa.…

Crno-beli u Atini: Domaćin bez važnih igrača uoči 13. kola Partizan juri 5. pobedu od 20:15h protiv oslabljenog Panatinaikosa.

Hot sport pre 1 minut
Francuz sudi Zvezdi, posrećio joj se u Bugarskoj

Francuz sudi Zvezdi, posrećio joj se u Bugarskoj

Sport klub pre 6 minuta
Luka Mitrović ima novi klub: Zvezda ga precrtala, FMP se nadao, a on ide u inostranstvo

Luka Mitrović ima novi klub: Zvezda ga precrtala, FMP se nadao, a on ide u inostranstvo

Mondo pre 7 minuta