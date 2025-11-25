(Video) Jokić oduševio svet: Nonšalantno sa pola terena, nestvarno dodavanje i 10. tripl-dabl u sezoni

Košarkaši Denvera pobedili su na gostujućem terenu Memfis rezultatom 125:115 u utakmici NBA lige.

Srpski reprezentativac Nikola Jokić postigao je deseti tripl-dabl u sezoni za pobedu svog tima. Jokić je meč završio sa 17 poena, 16 asistencija i 10 skokova. Oduševio je i asistencijama, ali i nonšalantnim pogotkom sa polovine terena. Nikola Jokic… Unreal. pic.twitter.com/BvBRbUIM6p — Legion Hoops (@LegionHoops) November 25, 2025 U Denveru je najefikasniji bio Džamal Marej sa 29 poena i osam asistencija, a Pejton Votson je postigao 27 poena. Nikola Jokić: a