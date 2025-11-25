(VIDEO) Novi tripl-dabl Nikole Jokića, nova pobeda Denvera: Memfis nemoćan protiv Džokera

Nije se Nikola Jokić nadavao koševa protiv Memfisa, nije ni kampovao na parketu kako to obično čini, ali je čak i takav ostvario 10. tripl-dabl u sezoni, jer je jedan od najboljih košarkaša modernog doba protivniku isporučio 17 poena, 10 skokova i čak 16 aistencija.

Za samo 33 minuta svoje igre u pobedi Denvera na gostujućem terenu - 115:125. Dakle, nije se pretrgao u demosntraciji svojih supermoći, ni pred košem Nagetsa, ni ispod mrežice Grizlisa, međutim to nije moglo da umanji njegov utcaj na igru NBA šampiona iz 2023. godine. Delio je lopte kao konfete, a na krilima tih dodavanja drugi su punili koš domaćina, pre svih Džamal Marej (29 poena) i Pejton Votson (27). Nikola Jokic tonight: 17 Points 16 Assists 10 Rebounds 2