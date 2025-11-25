Jokićev deseti tripl-dabl sezone u pobedi Denvera nad Memfisom

Jokićev deseti tripl-dabl sezone u pobedi Denvera nad Memfisom

Košarkaši Denvera savladali su Memfis 125:115, a Nikola Jokić ponovo je bio u centru pažnje, ostvarivši svoj deseti tripl-dabl u tekućoj sezoni.

Denver je upisao 13. trijumf ove sezone, a pored toga ima i četiri poraza. Sa druge strane, Memfisu je ovo bio 12. neuspeh u NBA ligi, a ima i šest pobeda. Jokić je meč završio sa 17 poena, 16 asistencija i 10 skokova, predvodeći Nagetse do treće pobede u poslednje četiri utakmice. Najbolji poenter na meču protiv Memfisa u Denveru bio je Džamal Marej sa 29 poena i osam asistencija, dok je Pejton Votson ubacio 27 poena, od čega 14 u ključnoj trećoj četvrtini. Iako
KošarkaNBANikola JokićDenver

