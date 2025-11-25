Ima li nade za Partizan u Željkovoj ''drugoj kući''?

Ima li nade za Partizan u Željkovoj ''drugoj kući''?

Iz nedelje u nedelju se iznova piše i priča o sve dužoj krizi Partizana u Evroligi i nedopustivim padovima u igri crno-belih, što je pogotovo došlo do izražaja u mečevima protiv Monaka, Asvela i Fenerbahčea.

Podsetimo, protiv Monaka je tim trenera Željka Obradovića uz dosta sreće uspeo da trijumfuje, iako je rivalu dopustio neverovatnu seriju od 22:0 u četvrtoj četvrtini, ali su zatim usledili porazi od Asvela, uz seriju 2:16 na početku meča, pa od Fenerbahčea, uz seriju 0:14, takođe u uvodnim minutima meča, što Partizan do kraja nije uspeo da nadoknadi. Tako crno-beli sada imaju skor 4-8 u Evroligi i vrlo su blizu samom dnu tabele, jer su poslednjeplasirani Makabi i
