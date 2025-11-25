Dobrić: Moramo da pobedimo Olimpijakos, umor nije izgovor (video)

Sportski žurnal pre 2 sata
Dobrić: Moramo da pobedimo Olimpijakos, umor nije izgovor (video)

“Grejem je fenomenalan igrač”

Ognjen Dobrić izjavio je danas u Beogradu da igrači Crvene zvezde imaju veliku želju da pobede Olimpijakos u predstojećem meču Evrolige. Košarkaši Crvene zvezde dočekaće sutra od 19.30 časova u Beogradskoj areni ekipu Olimpijakosa u 13. kolu Evrolige. - Moramo da pronađemo energiju, kako god znamo i umemo. Umor nije neki izgovor. Svi su u ovom ritmu, svi igraju domaća prvenstva i dupla kola Evrolige. Ne bi trebalo da se osvrćemo na to. Moramo da izađemo sa velikom
Otvori na zurnal.rs

Povezane vesti »

Obradović: Davidovac propušta meč protiv Olimpijakosa; Barcokas: Očekuje nas težak zadatak

Obradović: Davidovac propušta meč protiv Olimpijakosa; Barcokas: Očekuje nas težak zadatak

RTV pre 14 minuta
"Jedva čekam da osetim atmosferu u Beogradu"

"Jedva čekam da osetim atmosferu u Beogradu"

B92 pre 9 minuta
Saša Obradović: Jedva čekam pauzu, da malo ja implementiram…

Saša Obradović: Jedva čekam pauzu, da malo ja implementiram…

Sport klub pre 1 sat
Obradović zna kako se pobeđuje Olimpijakos, pomenuo Milutinova i Vezenkova: „Znaju da umrtve protivnika…“

Obradović zna kako se pobeđuje Olimpijakos, pomenuo Milutinova i Vezenkova: „Znaju da umrtve protivnika…“

Nova pre 1 sat
Moneke pred Olimpijakos: Možemo da pobedimo svakog – Kodi je motor našeg tima, ne dobija pohvala koliko treba

Moneke pred Olimpijakos: Možemo da pobedimo svakog – Kodi je motor našeg tima, ne dobija pohvala koliko treba

Nova pre 44 minuta
Saša Obradović pred meč protiv Olimpijakosa: Moramo da se prilagodimo i dobro uradimo male stvari

Saša Obradović pred meč protiv Olimpijakosa: Moramo da se prilagodimo i dobro uradimo male stvari

Radio sto plus pre 49 minuta
Možemo da se volimo, ali van terena Dobrić o bratskim odnosima Zvezde i Olimpijakosa: Svako igra da pobedi

Možemo da se volimo, ali van terena Dobrić o bratskim odnosima Zvezde i Olimpijakosa: Svako igra da pobedi

Dnevnik pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaCrvena ZvezdaBeogradska ArenaEvroligaOlimpijakosOgnjen Dobrić

Sport, najnovije vesti »

Barcokas: Zvezda je jedan od najboljih timova u Evroligi, očekuje nas težak zadatak

Barcokas: Zvezda je jedan od najboljih timova u Evroligi, očekuje nas težak zadatak

RTS pre 14 minuta
I dalje bez srpskih klubova: Još jedan fudbalski velikan dobija košarkaški klub u NBA Evropi!

I dalje bez srpskih klubova: Još jedan fudbalski velikan dobija košarkaški klub u NBA Evropi!

Hot sport pre 14 minuta
Obradović: Davidovac propušta meč protiv Olimpijakosa; Barcokas: Očekuje nas težak zadatak

Obradović: Davidovac propušta meč protiv Olimpijakosa; Barcokas: Očekuje nas težak zadatak

RTV pre 14 minuta
Barcokas nahvalio Zvezdu: To je čitav niz stvari koje oni rade izuzetno dobro i zato su visoko na tabeli...

Barcokas nahvalio Zvezdu: To je čitav niz stvari koje oni rade izuzetno dobro i zato su visoko na tabeli...

Kurir pre 4 minuta
Od otkaza, do trenera godine: Rajaković postao jedan od najboljih u NBA

Od otkaza, do trenera godine: Rajaković postao jedan od najboljih u NBA

Nova pre 4 minuta