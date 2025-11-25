Jokić je odustao – ali trener nije: Trebalo je da šutira 20 slobodnih bacanja

Sputnik pre 2 sata
Jokić je odustao – ali trener nije: Trebalo je da šutira 20 slobodnih bacanja

Iz godine u godine Nikola Jokić suočava se sa istim problemom odnosno sa sudijama koji ga ne poštuju dovoljno o čemu najbolje govore slobodna bacanja. Srpski as nedavno je istakao da je odustao do toga da se raspravlja sa njima, ali Dejvid Adelman, trener Denvera očigledno ne želi da nepravda prolazi ispod radara.

Blistavo veče je imao Nikola Jokić koji je protiv Nju Orleansa postigao novi tripl-dabl učinak, a njegov trener Dejvid Adelman smatra da je srpski as mogao da broji i preko 28 poena da mu je dosuđeno više slobodnih bacanja. „Bio je sjajan. Ali znate završio je ovaj meč sa sedam slobodnih bacanja. Pomislio sam da bi mogao da šutne preko 20 bacanja, a to se nije desilo. Bio je dobar, ali oni ceo tim je morao da bolje čuva loptu. Previše je da neko ima 20 izgubljenih
Otvori na rs.sputniknews.com

Povezane vesti »

Može i bez durenta: Roketsi rutinski savladali Sanse! (video)

Može i bez durenta: Roketsi rutinski savladali Sanse! (video)

Kurir pre 11 minuta
Jedni ostali na dva poraza, drugi na samo dve pobede! Kaningem razbio Indijanu za novu pobedu lidera na istoku!

Jedni ostali na dva poraza, drugi na samo dve pobede! Kaningem razbio Indijanu za novu pobedu lidera na istoku!

Kurir pre 11 minuta
Dušan Miletić najkorisniji igrač (MVP) osmog kola ABA lige

Dušan Miletić najkorisniji igrač (MVP) osmog kola ABA lige

RTS pre 56 minuta
Bivši igrač Partizana pokupio vredno priznanje! Razneo FMP, pa posle maestralne partije dobio MVP nagradu!

Bivši igrač Partizana pokupio vredno priznanje! Razneo FMP, pa posle maestralne partije dobio MVP nagradu!

Kurir pre 56 minuta
Miletić MVP osmog kola

Miletić MVP osmog kola

Sportski žurnal pre 1 sat
Jokiću pobegla nagrada posle brutalnih partija! Šej pokupio priznanje pored neverovatnog Srbina, NBA liga sve objavila!

Jokiću pobegla nagrada posle brutalnih partija! Šej pokupio priznanje pored neverovatnog Srbina, NBA liga sve objavila!

Kurir pre 1 sat
Šaj nasledio Jokića – zvezda Oklahome najbolji igrač nedelje u NBA ligi

Šaj nasledio Jokića – zvezda Oklahome najbolji igrač nedelje u NBA ligi

Nova pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaNBANikola JokićDenversport

Sport, najnovije vesti »

Može i bez durenta: Roketsi rutinski savladali Sanse! (video)

Može i bez durenta: Roketsi rutinski savladali Sanse! (video)

Kurir pre 11 minuta
Taj momak je paklen igrač, ne treba ni pričati o njemu: Kapitenska izjava Ognjena Dobrića pred Oli!

Taj momak je paklen igrač, ne treba ni pričati o njemu: Kapitenska izjava Ognjena Dobrića pred Oli!

Hot sport pre 1 minut
Borjan: Previše je stranaca u Zvezdi, Terzić radi fenomenalno

Borjan: Previše je stranaca u Zvezdi, Terzić radi fenomenalno

Sport klub pre 11 minuta
Jedni ostali na dva poraza, drugi na samo dve pobede! Kaningem razbio Indijanu za novu pobedu lidera na istoku!

Jedni ostali na dva poraza, drugi na samo dve pobede! Kaningem razbio Indijanu za novu pobedu lidera na istoku!

Kurir pre 11 minuta
Užas! Čuveni trener ima tumor na mozgu! Stigla je strašna dijagnoza, on sada ima jednu veliku želju, ali pitanje je da li će…

Užas! Čuveni trener ima tumor na mozgu! Stigla je strašna dijagnoza, on sada ima jednu veliku želju, ali pitanje je da li će mu se ostvariti!

Kurir pre 6 minuta