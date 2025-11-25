Jokić je odustao – ali trener nije: Trebalo je da šutira 20 slobodnih bacanja

Iz godine u godine Nikola Jokić suočava se sa istim problemom odnosno sa sudijama koji ga ne poštuju dovoljno o čemu najbolje govore slobodna bacanja. Srpski as nedavno je istakao da je odustao do toga da se raspravlja sa njima, ali Dejvid Adelman, trener Denvera očigledno ne želi da nepravda prolazi ispod radara.

Blistavo veče je imao Nikola Jokić koji je protiv Nju Orleansa postigao novi tripl-dabl učinak, a njegov trener Dejvid Adelman smatra da je srpski as mogao da broji i preko 28 poena da mu je dosuđeno više slobodnih bacanja. „Bio je sjajan. Ali znate završio je ovaj meč sa sedam slobodnih bacanja. Pomislio sam da bi mogao da šutne preko 20 bacanja, a to se nije desilo. Bio je dobar, ali oni ceo tim je morao da bolje čuva loptu. Previše je da neko ima 20 izgubljenih