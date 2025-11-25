"Umor nije neki izgovor..." Kapiten Crvene zvezde pred meč sa Olimpijakosom u Evroligi

Košarkaš Crvene zvezde Ognjen Dobrić izjavio je danas u Beogradu da igrači "crveno-belih" imaju veliku želju da pobede Olimpijakos u predstojećem meču Evrolige.

Foto: Profimedia Košarkaši Crvene zvezde dočekaće sutra od 19.30 časova u Beogradskoj areni ekipu Olimpijakosa u 13. kolu Evrolige. "Moramo da pronađemo energiju, kako god znamo i umemo. Umor nije neki izgovor. Svi su u ovom ritmu, svi igraju domaća prvenstva i dupla kola Evrolige. Ne bi trebalo da se osvrćemo na to. Moramo da izađemo sa velikom energijom pred našu publiku i primimo energiju koju nam oni šalju", rekao je Dobrić na konferenciji za medije. Kapiten