Milojević o Nemanji Radonjiću: Suspendovan je od strane kluba, stići će saopštenje

Trener Crvene Zvezde Vladan Milojević prokomentarisao je suspenziju prvotimca Nemanje Radonjića.

– Nemanja Radonjić je suspendovan do daljeg od strane kluba, sve ostalo ćete dobiti zvanično saopštenje od kluba – izjavio je Vladan Milojević na konferenciji za medije uoči meča protiv rumunske ekipe FCSB u Ligi Evrope. Fudbaleri Crvene zvezde dočekaće u četvrtak od 21 čas na stadionu "Rajko Mitić" FCSB u petom kolu Lige Evrope. Radonjić je propustio meč 16. kola Superlige Srbije protiv Javora, koji je odigran 23. novembra u Ivanjici. Zvezda je poražena na ovom