Neverovatni Dončić u derbiju Los Anđelesa: Bogdanović sa klupe gledao sjajnu partiju Slovenca

Dnevnik pre 2 sata
Neverovatni Dončić u derbiju Los Anđelesa: Bogdanović sa klupe gledao sjajnu partiju Slovenca

Košarkaši Los Anđeles Lejkersa pobedili su na svom terenu ekipu Los Anđeles Klipersa rezultatom 135:118 u utakmici NBA kupa.

Najefikasniji u pobedničkom timu bio je slovenački košarkaš Luka Dončić, koji je zabeležio 43 poena, 13 asistencija i devet skokova. Ostin Rivs je postigao 31 poen uz devet uhvaćenih lopti i tri asistencije, dok je Lebron Džejms imao učinak od 25 poena, šest skokova i šest asistencija. 5/5 from three-point land for Luka Dončić 🤯 (It's the first quarter) pic.twitter.com/GkFdyYN6wZ — Los Angeles Lakers (@Lakers) November 26, 2025 U ekipi LA Klipersa najbolji je bio
Otvori na dnevnik.rs

Povezane vesti »

Magični Luka brojao do 43! Pogledajte najbolje poteze Dončića u derbiju Los Anđelesa! (video)

Magični Luka brojao do 43! Pogledajte najbolje poteze Dončića u derbiju Los Anđelesa! (video)

Kurir pre 20 minuta
Dončić je radio šta je hteo! Pogledajte foto galeriju sa utakmice Lejkersi - Klipersi!

Dončić je radio šta je hteo! Pogledajte foto galeriju sa utakmice Lejkersi - Klipersi!

Kurir pre 10 minuta
"E, to ću ja da platim": Amerikanci nisu verovali šta Dončić priča posle gradskog derbija

"E, to ću ja da platim": Amerikanci nisu verovali šta Dončić priča posle gradskog derbija

Mondo pre 15 minuta
Dončić progovorio o sukobu sa Danom: Ne plašim se nikoga, neću da ćutim

Dončić progovorio o sukobu sa Danom: Ne plašim se nikoga, neću da ćutim

Euronews pre 1 sat
Udario Dončića mučki u leđa i izazvao haos na terenu! Reakcija saigrača oduševila Luku: Neću da ćutim! Rekao sam mu odmah - ja…

Udario Dončića mučki u leđa i izazvao haos na terenu! Reakcija saigrača oduševila Luku: Neću da ćutim! Rekao sam mu odmah - ja ću platiti njegovu kaznu!

Kurir pre 2 sata
Dončić sa 43 poena "masakrirao" Kliperse VIDEO

Dončić sa 43 poena "masakrirao" Kliperse VIDEO

B92 pre 1 sat
Dan hteo tuču sa Dončićem - odmah je izbačen VIDEO

Dan hteo tuču sa Dončićem - odmah je izbačen VIDEO

B92 pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaNBALebron DžejmsLos AnđelesTwitter

Sport, najnovije vesti »

Rafael Nadal otkrio šta bi voleo da radi u budućnosti, bila bi to velika stvar za sport

Rafael Nadal otkrio šta bi voleo da radi u budućnosti, bila bi to velika stvar za sport

Danas pre 1 minut
Plivanje: Spartak prvak Vojvodine u svim kategorijama uz osvojenih 128 medalja

Plivanje: Spartak prvak Vojvodine u svim kategorijama uz osvojenih 128 medalja

Subotica.com pre 5 minuta
Na terenu jadac, a u životu gladac - porodica Nejmarr stekla pravo na brend Pelea

Na terenu jadac, a u životu gladac - porodica Nejmarr stekla pravo na brend Pelea

Sportske.net pre 0 minuta
Rokada bivših centara Partizana: Kaminski menja Dejvisa u Japanu!

Rokada bivših centara Partizana: Kaminski menja Dejvisa u Japanu!

Kurir pre 6 minuta
Partizan gradi tribinu i nove svlačionice: počeli najbitniji radovi za budućnost crno-belih

Partizan gradi tribinu i nove svlačionice: počeli najbitniji radovi za budućnost crno-belih

Mondo pre 6 minuta